AC Milan informeert naar Yaremchuk

AC Milan heeft geïnformeerd naar AA Gent-spits Roman Yaremchuk, op het EK al goed voor twee goals. De rossoneri zijn op zoek naar een centrumspits omdat Zlatan Ibrahimovic de seizoensstart mist na een operatie aan de knie. Olivier Giroud kan naar Milan, maar zijn eventuele komst staat los van het dossier-Yaremchuk. Milan wil drie centrumspitsen. Struikelblok voor technisch directeur Frederic Massara blijft evenwel de vraagprijs van 25 miljoen euro. Volgens Italiaanse media denkt Milan daarom aan een huur met verplichte aankoopoptie van 15 miljoen euro, een bedrag dat nog kan oplopen tot een kleine 20 miljoen euro. Voor Yaremchuk, die ook op tafel ligt bij Engelse en Duitse clubs, wordt het zaak een club te vinden die AA Gent boter bij de vis biedt. Dat Milan bij Yaremchuk terechtkomt, is niet zo vreemd. De 25-jarige Oekraïner is eerste keuze in de spits van bondscoach en ex-Milanista Andrei Shevchenko, die nog met huidig Milan-directeur Paolo Maldini samenspeelde.