Belgische fans tegenover Finse overmacht

Vorige week werden de Rode Duivels in het uitverkochte Parkenstadion van Kopenhagen nog weggeblazen door het uitzinnige Deense thuispubliek en ook tegen Rusland werden de Belgische fans de hele match overstemd door het “Russia” dat uit meer dan 20.000 kelen loeide. Zo’n vaart zal het vanavond in de Gazprom Arena van Sint-Petersburg niet lopen, al zullen de Finse supporters wel flink in de meerderheid zijn.