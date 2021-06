Zwitserse kleermaker mikt met 70 meter lange broek op wereldrecord

Een broek van 70 meter lang en 700 kilogram zwaar is zondag onthuld in de Zwitserse gemeente Beromünster in het kanton Luzern. De kleermaker, die er acht maanden over deed om ze te maken, wil ze in de recordboeken krijgen. Het bijhorende kostuum zou passen voor een persoon van 180 meter lang. Dat meldt het Zwitserse persbureau ATS.

Als hij slaagt in zijn recordpoging, zal de gepassioneerde kleermaker ongeveer 12.000 stoffen zakken naaien uit de broek. Die zullen worden uitgedeeld en verkocht in winkels in de regio. Op die manier hoopt hij de mensen bewust te maken van de vervuiling door plastic. Om zijn doel te bereiken, kon de kleermaker rekenen op de hulp van de plaatselijke gymnastiekclub. In totaal hebben 50 mensen 14 zondagen besteed aan naaiwerk.

De Syrische vluchteling, die elf jaar geleden een groot kledingbedrijf in zijn land verliet, droomde er al vele jaren van dit record te breken, zegt een familielid. De man naaide het katoenen kledingstuk met een gewone machine. Terwijl zijn assistenten een speciale techniek ontwikkelden om de stof op te tillen, was hij de enige die het overzicht over het project behield.

De grondstof kostte in totaal 4.500 Zwitserse frank (iets meer dan 4.100 euro). Het team vond een sponsor, die anoniem wenst te blijven. “Als we winst maken met de verkoop van de tassen, zullen we het geld doneren aan een project tegen plasticvervuiling,” zei het familielid van de kleermaker.

Het huidige wereldrecord voor de grootste broek werd gevestigd in 2019. Het ging om een jeansbroek van 65,5 meter lang die werd gemaakt in Peru.