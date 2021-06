Politie drijft duizenden feestvierders uiteen in twee Duitse steden

De politie heeft in steden in het noorden en het zuiden van Duitsland samenscholingen van duizenden feestvierders uiteengedreven, tijdens evenementen die indruisen tegen de coronamaatregelen.

In Hamburg, in het noorden van het land, vierden tot 7.000 mensen de hele zaterdagnacht feest in het stadspark, zegt de politie. Mensen kwamen er samen vanaf de vroege avond en de stemming werd gaandeweg agressief, met enkelingen die flessen gooiden en anderen die vuurwerk afstaken. Zondagochtend werd het opnieuw rustig, nadat de politie het gebied had ontruimd.

Los daarvan verzamelden zich ongeveer 250 mensen bij een Winterhude-Mühlenkampbrug en op de weg in Hamburg. Ze gaven aanvankelijk geen gehoor aan waarschuwingen om uiteen te gaan en sommigen gooiden vuurwerk.

Augsburg

Diezelfde nacht dreef de politie in de Zuid-Duitse stad Augsburg een menigte van honderden feestvierders uiteen. De operatie om verschillende straten vrij te maken, duurde enkele uren, meldt een politiewoordvoerder zondag. Vele agenten en feestvierders raakten gewond. Een persoon die een fles gesmeten had, werd ingerekend. Er is sprake van zowat 1.400 mensen die aan het feesten waren in het centrum van de Beierse stad. Volgens de politie mondde overmatig drankgebruik uit in een agressieve sfeer.

Om 2 uur ‘s nachts viel de beslissing om het centrum te ontruimen, nadat de menigte meermaals geweigerd had huiswaarts te keren. Feestvierders bekogelden de agenten met allerhande voorwerpen. Er is sprake van 200 projectielen, waaronder vele glazen flessen. Een ambulance raakte beschadigd door een fles die tegen de voorruit belandde. Eén persoon die een fles gooide, werd opgepakt.