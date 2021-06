Onze Oranje-watcher ziet Frank de Boer rustig achterover leunen: “Maar ik wil geen verslapping zien”

De enige bondscoach die na de tweede speeldag achterover kon leunen, heet Frank de Boer. Daags voor de match tegen Noord-Macedonië werd hem elk mogelijk thema voorgelegd. Geen probleem, behalve toen het over de Hongaarse antihomowet ging.

Hoeveel spelers hij zal wisselen. Of hij rekening houdt met de gele kaarten. Of hij bij zijn systeem blijft. Wat hij van de toplanden vindt. Of hij met nationale held Dumfries heeft gepraat. Hoe hij Depay zag reageren na de kritiek. Of zijn spelers al op strafschoppen oefenen. Oh ja: wat hij van Noord-Macedonië vindt. Stefan De Vrij zat op de persconferentie naast Frank de Boer en moest machteloos toekijken hoe alle vragen voor de bondscoach waren. Amper één journalist voelde de verdediger aan de tand. Of al die gemiste penalty’s op het EK misschien te maken hebben met het feit dat er weer publiek in de stadions zit. “Nou, dat moet je net aan mij vragen. (grijnst) Ik heb in mijn carrière nog maar heel weinig penalty’s genomen.”

De Vrij koppend. Hij had meer te doen tegen Oostenrijk dan op de persconferentie. Foto: AP

All about De Boer dus op Matchday -1. We pikken er de interessantste passages uit.

Aangezien Nederland als enige land al na twee speeldagen zeker was van groepswinst (en de 1/8ste finales), was ‘rotatie’ een belangrijk thema. De Boer was meteen duidelijk. “Ik zal maar twee wissels doorvoeren”, zei hij. “Er is immers genoeg ruimte tussen de volgende wedstrijden. Als ik nu meer wissels doorvoer, wordt die rustperiode voor te veel spelers heel erg lang. Bovendien kunnen we nog dingen verbeteren. Daarom behoud ik ook het 3-5-2-systeem.”

Raad van Ruud

Bij Oranje hebben ze wellicht geleerd van het verleden. In 2008 leken ze dé te kloppen ploeg na flitsende zeges tegen Italië en Frankrijk. Ook de derde poulematch wonnen ze toen, tegen Roemenië. Maar omdat het nadien in de kwartfinales fout liep tegen Rusland, werd Guus Hiddink op een mogelijke misser gewezen. Hij had tegen Roemenië acht frisse krachten opgesteld, maar daardoor verdween mogelijk de flow uit het geweldig draaiende elftal. Ruud van Nistelrooij was er toen bij – de spits was een van de spelers die rust kreeg. Nu is hij assistent-bondscoach en dus kan hij de huidige lichting waarschuwen.

“Dat heeft hij ook gedaan”, aldus De Boer. “Ruud heeft op het einde van een meeting gezegd dat het er nu juist om gaat. Dat je de focus moet houden en er geen plaats is voor verslapping. Voor de spelers is het altijd belangrijk om zoiets te horen van iemand die daar ervaring mee heeft gehad. We nemen dit duel tegen Noord-Macedonië dus heel serieus. En we laten zo veel mogelijk jongens staan.”

Oud-international Ruud van Nistelrooij is nu assistent en deelt zijn ervaringen. Foto: ISOPIX

Benieuwd wel welke twee bankzitters hun kans krijgen. Zou dat Gravenberch kunnen zijn, omdat De Roon op een kaart van schorsing staat? En voorin misschien de snelle Malen, in plaats van Weghorst? Afwachten.

Wat zeker is: De Boer volgt alle andere wedstrijden de komende dagen met aandacht, maar gaat niet zitten rekenen. “We hebben tóch niets meer in eigen hand. We zijn eerste in de poule, we kennen onze route naar de finale. Als we meteen tegen een sterke tegenstander moeten spelen, dan is dat zo. Daar maak ik me niet druk in.” Maar als hij één ploeg wil vermijden, is het blijkbaar Duitsland. “Italiê maakt op dit moment de beste indruk, maar die wedstrijd van de Duitsers tegen Portugal was fantastisch. Ondanks hun achterstand domineerden ze lekker verder. Zo zie je maar. Na hun match Frankrijk werd het zogezegd niks, nu zijn ze weer een van de favorieten. Maar ik heb er vertrouwen in dat we elke tegenstander aankunnen.”

Ook nog racisme

Zo. Tot zover het voetballuik. Afsluiten doen we met de hetze in Hongarije, waar Nederland volgend weekend (in Boedapest) aan de bak moet. En laat daar nu net de antihomowet zijn goedgekeurd, wat erop neerkomt dat voorlichting aan minderjarigen over homoseksualiteit wordt verboden. En dus wilde een van de Nederlandse journalisten weten of de nationale ploeg actie zal ondernemen of met een statement naar buiten zal komen. Maar daar kon hij bij De Boer niet voor terecht. “We hebben het er nog niet over gehad, want we zijn hier alleen met voetbal bezig. Dus op dit moment is mijn antwoord ‘neen’.” Toen ook het onderwerp racisme werd aangeraakt, nadat Benzema en Mbappé ermee te maken kregen, greep de perschef toch maar even in. “Jongens, laten we het voorlopig bij onze volgende wedstrijd houden.”

“Is goed”, zei de journalist in kwestie. “Dan komen we er later wel op terug.” Zo zijn ze wel, onze noorderburen. Ze geven niet zomaar af.