Verenigde Staten bereiden nieuwe sancties tegen Rusland voor

De Verenigde Staten bereiden nieuwe sancties voor tegen Moskou, dat het beschuldigt van het vergiftigen van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Dat heeft Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van president Joe Biden, zondag aangekondigd.

“We zijn bezig met de voorbereiding van een nieuwe reeks sancties die in deze situatie moeten worden toegepast”, zei hij tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN, vier dagen na de topontmoeting in Genève tussen de Amerikaanse president en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Navalny, hoofd van het belangrijkste oppositienetwerk tegen Poetin, werd in augustus 2020 overgebracht naar een Berlijns ziekenhuis na een vergiftiging in Rusland, waarvan hij het Kremlin de schuld geeft. Hij herstelde bijna zes maanden in Duitsland en werd in januari bij zijn terugkeer naar Rusland gearresteerd. Hij zit sindsdien gevangen. Washington eist zijn vrijlating.

“We hebben Rusland al sancties opgelegd voor de vergiftiging van Alexei Navalny,” beklemtoonde Sullivan zondag. “We hebben het niet alleen gedaan, we hebben onze bondgenoten bijeengebracht in een collectieve inspanning om het gebruik van een chemisch wapen tegen een van hun eigen burgers op Russisch grondgebied te bestraffen.”

Op 2 maart, enkele dagen nadat Navalny was opgesloten in een strafkolonie ten oosten van Moskou, bestrafte Washington zeven hoge Russische functionarissen. Dat waren de eerste sancties die Joe Biden tegen Rusland nam sinds zijn aantreden in het Witte Huis eind januari.

Genève

Vlak voor de Russisch-Amerikaanse top in Genève op 16 juni gaf president Joe Biden nog een waarschuwing over de oppositieleider. De dood van Navalny “zou de betrekkingen met de rest van de wereld alleen maar schaden. En met mij,” zei hij.

Tijdens hun ontmoeting woensdag toonden Biden en Poetin hun bereidheid om de spanningen te verminderen, maar ze bleven terughoudend over concrete stappen. Over het lot van Navalny zei Poetin eenvoudigweg: “Deze man wist dat hij de Russische wet overtrad.”