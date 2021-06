Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, is hard voor de Belgische corona-aanpak in nieuw boek: “Wat onze 9 ministers beslisten? Hier zat niemand daarop te wachten”

Al zestien maanden staat Marc Noppen onvermoeid aan het roer van een schip dat door noodweer vaart. Honderden coronapatiënten heeft hij zien passeren in zijn UZ Brussel. Dat ging gepaard met frustraties, vooral over de manier waarop de overheid de coronacrisis heeft aangepakt. Zelf was hij veel meer rechtdoorzee en gooide hij alle regels van de bureaucratie overboord. “In tijden van nood gelden er andere wetten.”