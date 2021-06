Vrijwilligster aan schoolpoort aangevallen door vijf honden: “Kleuters zagen alles”

Berendrecht / Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Lillo / Zandvliet - Toen Anita Claessens (62) de Zandvlietse basisschool De Brem wilde binnen gaan, werd ze aangevallen door vijf American bully’s. De kleuters aan de andere kant van de glazen deur zagen alles gebeuren, gilden bij het bijtincident en waren erg onder de indruk. De honden ontsnapten uit het huis vlak over de school, het baasje erkent de fout.

Het incident dateert van twee weken geleden. Anita Claessens is pas met pensioen en wil zich maatschappelijk nuttig maken. Dus klopte ze aan bij basisschool De Brem aan de Putsesteenweg en kon er aan de slag als vrijwilliger om ’s morgens kleuters op te vangen en hen ’s middags te helpen in de eetzaal.

“Toen ik die dag iets voor de middag naar school fietste, wilde ik net de voordeur open doen. Ik hoorde lawaai achter me en zag tot mijn grote verbazing vijf American bully’s op me afstormen. Enkele sprongen op me, ik probeerde me te verdedigen. Tevergeefs, want voor ik iets kon doen, beet een van die honden me al verschillende keren in mijn onderbeen en knie. Ik was machteloos en bleef roepen om hulp. Ik klopte op de glazen voordeur en zag dan pas dat daar heel wat kleutertjes stonden. Enkelen gilden en eentje probeerde de voordeur langs de binnenkant open te maken. Gelukkig was het kind te klein om bij de knop te kunnen. Ik durf er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd moest de deur wel zijn geopend.”

De plaats waar het incident zich afspeelde, bij De Brem in Zandvliet.

Drama vermeden

Claire Pidgeon, de eigenaar van de ontsnapte honden, reageerde op het hulpgeroep en besefte dat haar honden waren uitgebroken. Zij woont recht over de school. Anita Claessens zag de vrouw komen aanrennen gewapend met een stok. Voor ze kon worden bevrijd van de dieren, was Anita al zwaar toegetakeld. “Ik ben zeker door twee dieren gebeten. Zo’n honden houden recht tegenover een basisschool lijkt me geen goed idee. Voor honden die al gebeten hebben en bloed hebben geproefd bestaat er voor mij maar een definitieve oplossing. Wanneer die hond een kleutertje had aangevallen, was er een drama gebeurd!”

Uiteindelijk werd Anita Claessens afgevoerd met de ambulance naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Daar werden haar ernstige wonden behandeld. Bijna twee weken na de feiten is ze nog steeds onder doktersbehandeling. De politie stelde een pv op, maar de agenten lieten haar weten dat ze er niets moest van verwachten, omdat er geen opzet mee was gemoeid. Dit weekend kreeg Anita telefoon van de dienst leefmilieu die haar liet weten dat er een onderzoek is opgestart. Het is op aanraden van haar huisdokter dat ze toch naar de pers is gestapt.

Hondenbaasje

Claire Pidgeon leeft mee met het slachtoffer. Zij heeft acht American bully’s. Dat is een sterke, middelgrote en robuuste hond, die uiterlijk duidelijke kenmerken heeft van een van bull terriër. “Mijn dochter had in plaats van de voordeur die dag de achterdeur gebruikt om te vertrekken. Blijkbaar had ze het poortje niet goed gesloten en zijn de dieren ontsnapt. Mijn honden hebben nog nooit iemand gebeten. Maar ik weet wel dat die ene fel reageert wanneer hij een fietser ziet. Dat moet dan ook zijn gebeurd. Ondertussen hebben we extra veiligheidsmaatregelen genomen. Getuigen verklaarden me dat er maar één hond heeft gebeten. Die is ondertussen al ingeschreven bij een erkende gedragstherapeut. Die moet er voor zorgen dat de hond zijn agressieve gedrag naar fietsers kwijt raakt. Als dat niet lukt, blijft er maar een mogelijkheid over.”

Een vierjarig kleutertje heeft alles van in het begin gezien. Haar mama wil niet met naam in de krant, maar is erg bezorgd over wat er is gebeurd. “Mijn dochtertje is getraumatiseerd. De eerste dagen had ze nachtmerries en kon ze nauwelijks slapen. Wanneer ze aan de school komt, reageert ze nog altijd bang, ook al hebben we thuis zelf ook honden.”