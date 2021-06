Jager vond als eerste stoffelijk overschot van Jürgen Conings: “Ik struikelde over zijn voet”

Dilsen-Stokkem - Niet de burgemeester van Maaseik, maar wel een jager heeft finaal het stoffelijk overschot van Jürgen Conings gevonden in het Dilserbos, op de grens van Dilsen-Stokkem en Maasmechelen. De man had zondagochtend tijdens een fietstocht in het bos een geur waargenomen, en was later op de dag teruggekomen om te zoeken naar de bron van de geur. Toen stootte hij op het lichaam.

Leonard ‘Nard’ Houben had naar eigen zeggen zondagochtend omstreeks 9.30 uur een geur waargenomen in het Dilserbos tijdens een ritje met zijn elektrische mountainbike. Kort voor de middag ging de man terug in de omgeving kijken, om te zien of het geen aangeschoten everzwijn of ree betrof. In eerste instantie vond hij de bron van de geur niet terug, maar toen hij in de verte politieagenten zag – die ter plaatse waren gekomen na een telefoontje van Maaseiks burgemeester Johan Tollenaere, die ’s ochtends een uurtje na Houben was voorbijgekomen op dezelfde plaats en dezelfde geur had waargenomen – en naar hen toe wandelde, stootte hij aan een boom op het lichaam van Conings. “Opeens struikel ik over die jongen zijn voet. Zo heb ik hem toevallig gevonden”, aldus Houben

Volgens de jager ging het om “een persoon met baard, die zwarte kleding droeg”. Verder had Conings volgens de jaren een riotgun bij, een handvuurwapen 5.7, een bijl, een zakmes, en munitie. “Ik vind het jammer dat ik de betrokken persoon op deze manier heb moeten terugvinden. Ik had hem liever levend en wel aangetroffen. Het is spijtig voor zijn familie.” De man maakte ook een video van het lichaam van Conings. “Ik heb er beelden van”, aldus Houben.

