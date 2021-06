Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Leefmilieu in 2017, reageert voor het eerst uitvoerig op het PFOS-dossier. Ze kon eigenlijk niet anders, want gisteren wierp OVAM-topvrouw Henny De Baets op tafel dat er “door een ministeriële beslissing” niet over de vervuiling gecommuniceerd mocht worden. “Iedereen kiest mij als zondebok, omdat ik in een recent verleden al eens ontslag heb moeten nemen.”