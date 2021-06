Tien doden, onder wie negen kinderen, bij kettingbotsing in Alabama

Negen kinderen en een volwassene zijn zaterdag omgekomen bij een kettingbotsing met meer dan vijftien voertuigen in de buurt van Greenville in Alabama, toen zware stormen over de Amerikaanse staat raasden. Dat meldt de lokale lijkschouwer Wayne Gorlock aan het Franse persagentschap AFP.

De vijftien voertuigen die bij de kettingbotsing betrokken waren, reden in noordelijke richting op de autosnelweg I-65. Het ongeval kan veroorzaakt zijn door aquaplaning, aldus Gorlock.

Volgens nieuwszender CNN zaten acht van de omgekomen kinderen, tussen 4 en 17 jaar oud, in een bus van de Tallapoosa County Girls Rach, een jeugdranch voor verwaarloosde of misbruikte kinderen. In een ander voertuig kwamen een 29-jarige vader en zijn negen maanden oude dochter om het leven.