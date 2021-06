Goran Pandev zet na EK punt achter internationale carrière

De laatste groepsmatch van Noord-Macedonië op het EK, maandagavond in Amsterdam tegen Nederland, wordt het afscheid van Goran Pandev als international. “Het wordt mijn laatste wedstrijd in het shirt van de nationale ploeg. Het moment is gekomen om een stap terug te zetten”, verklaarde de 37-jarige aanvaller zondag.

Noord-Macedonië debuteert op een groot toernooi maar heeft na nederlagen tegen Oostenrijk (3-1) en Oekraïne (2-1) geen kans meer om door te stoten naar de achtste finales. Voor Pandev wordt het zijn 122e en laatste interland, een record voor Noord-Macedonië (vroeger Macedonië). Hij maakte 38 goals, waaronder een dit EK tegen Oostenrijk.

“Elke wedstrijd als international was voor mij emotioneel. Maar uiteraard zal deze wedstrijd nog een keer heel speciaal zijn”, legde Pandev uit. “Met Noord-Macedonië kunnen deelnemen aan het EK is een hoogtepunt, een droom dit uitkomt.”

In clubverband kende Pandev zijn grootste successen bij Inter Milaan, waarmee hij in 2010 de Champions League en de titel won (met Mourinho op de bank). Hij speelde ook voor onder meer Lazio, Napoli, Galatasaray en Genoa. Bij die laatste club is hij einde contract. “Ik weet nog niet hoe het met mij verder zal gaan, maar het is heel waarschijnlijk dat ik niet meer professioneel zal spelen”, zei hij nog.

Overigens neemt ook bondscoach Igor Angelovski (45) maandag afscheid van de nationale ploeg. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd.