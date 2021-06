Jeff Bezos wil mee voetballen: kunnen we Europese topmatchen straks enkel nog op Amazon Prime volgen?

Op kousenvoeten is Amazon zich aan het inkopen in de uitzendrechten van het voetbal en andere sporten in Europa. De webshop-multinational had al behoorlijk wat geld op tafel gelegd om wedstrijden van de Premier League te streamen en heeft nu ook de uitzendrechten van de Franse competitie op zak. De voetbalbonden zien de kapitaalkrachtige techgigant graag komen. Of het voor de doorsnee fan een goede zaak is, is twijfelachtig.