Rode Duivels zijn aangekomen in Sint-Petersburg

Omstreeks 17u30 Belgische - 18u30 Russische - tijd zijn de Rode Duivels aangekomen in Sint-Petersburg. Onder stevige bewaking van de lokale politie en het leger werden ze het luxueuze Astoria Hotel binnengeleid. Enkele Belgische fans riepen de Duivels toe. Ook de Italiaanse en Spaanse pers was aanwezig, net zoals een eenzame handtekeningenjager uit Japan en een Zenit-fan die de hele tijd tevergeefs probeerde om een selfie met Axel Witsel te scoren. De Rode Duivels nemen het maandagavond om 21u in de Gazprom Arena van Sint-Petersburg op tegen Finland in hun laatste groepswedstrijd van het EK.