Teemu Pukki heeft vertrouwen voor de wedstrijd tegen Rode Duivels: “Winnen tegen België is mogelijk”

Teemu Pukki, sterspeler van Finland, heeft na een blessure van vijf weken 75 minuten gespeeld in beide wedstrijden van Finland op het EK. De aanvaller van Norwich City zei dat hij maandagavond (21u00) in Sint-Petersburg fit zou kunnen zijn om de cruciale wedstrijd tegen België te spelen. Finland heeft nog altijd een kans om zich te kwalificeren voor de laatste zestien op het Europees kampioenschap.

“Ik heb geen last meer van mijn enkel en het verband hindert me niet,” vertelde de Fin die slechts twee doelpunten verwijderd is van een evenaring van het record van Finlands topscorer aller tijden, Jari Litmanen (32). Ik heb wel vijf weken niet kunnen spelen, dus mijn matchritme is ver zoek.”

Finland heeft met drie punten nog altijd kans om verder te komen dan de groepsfase in hun eerste grote toernooi. “Wie had gedacht dat we voor de laatste wedstrijd nog een kans hadden om onze groep te winnen,” zei Pukki. “We weten dat België verslaan moeilijk is, maar het is mogelijk als we zelf de perfecte wedstrijd spelen. We zullen ons concentreren op het simpele feit dat punten pakken tegen België ons moet helpen verder te komen in het toernooi. Na de wedstrijd zullen we wel zien waar we staan.”