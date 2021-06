Geen Noorse boycot van WK voetbal in Qatar

Noorwegen zal - als het land zich kwalificeert - het WK voetbal in Qatar in 2022 niet boycotten. Dat is zondag beslist op een congres van de Noorse voetbalbond (NFF).

Op de buitengewone vergadering konden vertegenwoordigers uit het Noorse voetbal stemmen over een boycot van het WK in Qatar, wegens de mensenrechtenschendingen en slechte werkomstandigheden voor gastarbeiders in het emiraat. Een duidelijke meerderheid - 368 afgevaardigden waren tegen, en 121 voor een boycot - ziet de Noren echter liever spelen op het toernooi.

Daarmee volgden ze de aanbeveling van de raad van bestuur van de NFF. Bondsvoorzitter Terje Svendsen stelde dat een boycot niet de juiste manier is om verandering in Qatar teweeg te brengen.

De Britse krant The Guardian berichtte dit jaar dat 6.500 arbeiders van vijf Aziatische landen in Qatar zijn overleden sinds 2010, toen het land in het Midden-Oosten te horen kreeg dat het het WK mocht organiseren. Zelf vindt Qatar dat getal niet zo hoog in vergelijking met het totale aantal arbeiders uit die landen en wijst het emiraat naar nieuwe wetten die het heeft ingevoerd om de situatie te verbeteren, maar die volgens mensenrechtenorganisaties niet volstaan.

In maart liet de Belgische voetbalbond (KBVB) al weten dat hij geen boycot plant. “De KBVB kijkt niet weg van de problematiek en gelooft dat voetbal een rol kan spelen als hefboom voor verdere verbeteringen”, luidde het toen.

Het WK voetbal in Qatar vindt plaats van 21 november tot 18 december 2022.