Roberto Martinez is onder de indruk van de Benjamin van de Duivels: “Jérémy Doku doet er alles aan om te mogen starten”

Wie start in de derde groepswedstrijd tegen Finland, maandag om 21 uur? Bondscoach Roberto Martinez gaf al de namen van Thomas Vermaelen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard vrij en voegde daar zondag een vijfde aan toe: die van doelman Thibaut Courtois. Over Romelu Lukaku heeft hij nog geen beslissing genomen, al lijkt het wel vast te staan dat “Big Rom” minuten krijgt om zijn statistieken aan te scherpen. En dan is er nog Jérémy Doku (19). “Jérémy doet er alles aan om te mogen starten”, zwaait Martinez met lof voor de Benjamin van de Duivels.

België is al geplaatst voor de 1/8ste finales van het EK en ook de groepswinst ligt binnen het handbereik tegen Finland, een debutant op een groot toernooi. Op het WK in Rusland veranderde Roberto Martinez zijn team op negen plaatsen in wat toen de overbodige groepswedstrijd tegen Engeland was. Bij aankomst in Sint-Petersburg kreeg de bondscoach de vraag of het er opnieuw zo veel zullen zijn.

“Ik heb niet de gewoonte mijn ploeg op voorhand prijs te geven en over sommige spelers heb ik nog geen beslissing gemaakt”, zei de bondscoach. “Wat ik wel kan zeggen is dat iedereen het op basis van de trainingen verdient om te spelen. Ook de drie doelmannen al houd ik tegen Finland wel vast aan Thibaut Courtois. Ik zou het liefst van al iedereen speelkansen geven, maar ik moet rekening houden met de balans in de ploeg.”

Lukaku

Romelu Lukaku gaf na de wedstrijd tegen Denemarken aan dat hij tegen Finland graag wil spelen. Bondscoach Roberto Martinez zei daarop dat hij eerst wil afwachten hoe de Belgische topschutter recupereerde van de trip naar Kopenhagen. Twee dagen later heeft Lukaku die lakmoesproef doorstaan.

“Romelu is fantastisch hersteld”, zei Martinez. “Of hij ook zal starten, weet ik nog niet. Natuurlijk is het goed voor hem te spelen maar we moeten vermijden dat hij te veel minuten speelt. We moeten een evenwichtige beslissing maken.”

Tussen de lijnen kun je lezen dat Lukaku tegen Finland in actie komt, maar dat het geen negentig minuten zal zijn. Ook Eden Hazard had eerder op de dag al gezegd dat hij geen negentig minuten zou aankunnen. “Ik ga zien hoe lang ik op niveau kan spelen. Zijn het er vijftig dan zijn het er vijftig, zijn het er zestig dan zijn het er zestig.”

Foto: Isosport

Doku

Martinez kan volgens de huidige regels vijf keer wisselen en dus zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Vijf veldspelers zullen sowieso een volledige wedstrijd moeten spelen. Is er een kans dat Jérémy Doku daar bij is?

“Ik heb nog nooit een speler als Jérémy op training gezien”, zwaaide Martinez met lof. “Voor zijn leeftijd is hij heel matuur. Ik weet nog niet of ik hem laat spelen, maar ik kan wel zeggen dat hij er alles aan doet om te mogen starten.”

Dat zou dan in de plaats van Dries Mertens kunnen zijn rechts achter de spits. Maar er is ook een mogelijkheid dat Doku invalt voor Eden Hazard links achter de spits. Kevin De Bruyne kan dan zowel rechts achter de spits als op de plaats van Youri Tielemans inkomen.

Over andere spelers gaf Roberto Martinez geen geheimen prijs. Thorgan Hazard reisde niet mee naar Sint-Petersburg af. “Hij heeft de pech dat bij een trap het middenste ligament van zijn knie licht is verdraaid”, zegt Roberto Martinez. “Maar ik verwacht dat hij donderdag opnieuw kan aansluiten bij de groep. Dinsdag en woensdag zal hij individueel werken. Hij mist in principe alleen de wedstrijd tegen Finland.”