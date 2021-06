Marc Van Ranst is opnieuw thuis

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) is opnieuw thuis. Dat bevestigde hij zondagavond. Van Ranst moest samen met zijn gezin wekenlang in een safehouse verblijven, nadat de militair Jürgen Conings bedreigingen had geuit tegenover hem.

Het levensloze lichaam van Conings werd zondagmiddag gevonden nabij het Dilserbos in Dilsen-Stokkem (Limburg). De militair was sinds meer dan een maand spoorloos. Sinds het moment dat duidelijk was dat de viroloog het mikpunt was van Conings, verbleef hij samen met zijn gezin in een safehouse. Van Ranst leefde dus vijf weken volledig ondergedoken, maar heeft via digitale wegen wel kunnen doorwerken vanuit die plek.

De viroloog is sinds zondagavond opnieuw thuis. Zijn beveiliging is afgebouwd en overgelaten aan de lokale politie. Of de dreiging nu geheel geweken is, is nog aan OCAD om te evalueren. “Ik ben opgelucht”, reageerde Van Ranst eerder al, “maar voor mij is deze periode na twee weken vergeten. Voor de kinderen en familie van Conings is dit blijvend. Voor hen is dit blijvend.”