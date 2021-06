Groepswinst, graag: waarom de Rode Duivels vanavond tegen Finland niet moeten beginnen rekenen

Let op wat u zegt. Het team dat vanavond Finland partij geeft in de strijd om groepswinst is een flink gewijzigd elftal, maar géén B-team. Courtois, Witsel, De Bruyne en Eden Hazard spelen van in het begin mee. Over Lukaku wilde de bondscoach zich niet uitspreken, maar er worden veel wijzigingen verwacht.

Een gelijkspel volstaat, maar hoe belangrijk is de groepswinst met het oog op het verdere verloop van het toernooi? Na de winst van Italië gisteren is het nagenoeg zeker dat bij een gebeurlijke kwartfinale de Squadra Azzurra op de weg komt van de winnaar van groep B. Een halve finale tegen Frankrijk is al minder zeker. De Fransen kunnen in hun groep nog eerste, tweede en zelfs derde worden. Stop dus met rekenen en win gewoon de groep. Niet dat groepswinst de bondscoach niet interesseert, maar hij wil in het snikhete Sint-Petersburg (33 graden) zo veel mogelijk spelers aan het werk zien en anderen laten rusten na een zwaar seizoen. Finland is het zwakste broertje uit groep B, maar het pakte de zege tegen de Denen omdat die te zeer onder de indruk waren na het voorval met Christian Eriksen.

Zoals op WK

Net als op het WK gaat Martinez zijn ploeg voor de laatste groepswedstrijd omgooien. “Ik ga niet wisselen om te wisselen en wil nog altijd een evenwichtige en competitieve ploeg tussen de lijnen brengen”, aldus de bondscoach. “Ik streef er wel naar dat alle spelers een toernooi-ervaring opdoen. Ik wil weten waar iedereen staat. Ik besef wel dat Romelu Lukaku zo veel mogelijk wil spelen. Over hem moet ik nog beslissen.”

Er staan er natuurlijk veel op de deur te kloppen. Zo lijkt het er sterk op dat Leandro Trossard op de voor hem ongewone plaats op de linkse flank terechtkomt om de geblesseerde Thorgan Hazard te vervangen en zijn stand-in op die plaats Carrasco te laten rusten. De Rode Duivels hebben hun mond vol over wat Jérémy Doku op training laat zien. De 19-jarige sneltrein mag hopen op speelminuten.

“Op training heeft Doku er alles aan gedaan om te laten zien dat hij klaar is om aan een EK-wedstrijd te beginnen”, aldus Martinez. “Aan een gebrek aan gretigheid zal het bij hem niet liggen. Bij geen enkele speler overigens, ze werken allemaal top. Weet je, het komt erop aan om voluit voor de winst te gaan. We kennen de Finnen, we weten hoe compact ze spelen. We kunnen verliezen, maar ik zal pas ontevreden zijn als we geen goede prestatie leven.”

De Rode Duivels hebben aan één puntje genoeg om groepswinnaar te worden.