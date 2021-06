Honderden sympathisanten houden wake voor Jürgen Conings, vriendin is “heel verdrietig maar ook opgelucht”

Dilsen-Stokkem - 140 sympathisanten van Jürgen Conings zijn zondagavond samengekomen aan het Stadspark Ter Motten in Dilsen-Stokkem. Vandaar trokken ze in een colonne naar het huis van Conings om er bloemen neer te leggen en kaarsen aan te steken.

Zondagavond reageerde de vriendin van Conings via haar advocaat ook op het nieuws dat het lichaam van haar vriend gevonden werd. “Mijn cliënte heeft het nieuws via de media vernomen en is later door de politie gecontacteerd, ook al was er op dat moment nog geen absolute zekerheid dat het om haar vriend ging”, aldus Bert Partoens. “Ze is heel verdrietig, maar ook opgelucht dat er geen andere slachtoffers te betreuren zijn.”

De vrouw was zeven jaar samen met de voortvluchtige militair. Ze nam vorige week een advocaat onder de arm. “Om alle druk die vanuit de politie en media uitging te kanaliseren”, legt Partoens uit. “Zij wilde niet langer dat haar privéleven werd verstoord. Mijn cliënte was, totaal onverwacht, in een situatie terechtgekomen waar ze zelf nooit om had gevraagd. Haar hele leven is op stelten gezet. Mijn cliënte heeft met de hele zaak niets te maken en zoekt zelf ook nog altijd naar antwoorden. Zij heeft sinds de verdwijning van haar vriend heel veel problemen ondervonden door de hele media-aandacht.”

In het onderzoek naar Coings heeft de politie de vrouw vrijdag overigens nog eens verhoord, in een poging om informatie te vergaren die tot zijn vondst zou kunnen leiden. “Mijn cliënte heeft altijd haar volledige medewerking verleend aan het onderzoek, maar heeft nooit een belangrijke bijdrage kunnen leveren omdat zij van zijn plannen nooit op de hoogte is geweest. Mijn cliënte heeft het enorm zwaar gehad de voorbije weken.”

Foto: Jeffrey Gaens