Eden Hazard start voor het eerst sinds november 2019 in de basis bij de Duivels: “Ik heb nooit getwijfeld aan mijn talent”

We zullen Finland sterren laten zien. Althans letterlijk. Bij de Duivels starten Kevin De Bruyne, Axel Witsel én ook Eden Hazard voor het eerst in de basis na hun blessures. De oudste Hazard amuseert zich weer op training en die lijn wil hij doortrekken tegen de Finnen. “Als de drie beste spelers op tijd in vorm zijn, zijn we favoriet voor dit EK.”



Will the real Eden Hazard please stand up? Het is van 19 november 2019 geleden dat de dribbelaar nog eens in de basis begon bij de Rode Duivels – toen 6-1 tegen Cyprus –, maar straks tegen Finland is het opnieuw zover. Na twee jaar vol blessureleed verschijnt hij aan de aftrap. “Het plan voor dit EK was dat ik 100 procent fit zou zijn tegen de start van de 1/8ste finales”, aldus Hazard. “Zover zijn we nog niet, maar ik voel me klaar om aan een match te beginnen. Ik denk niet dat ik het al 90 minuten volhoud, maar we zien wel hoe mijn benen voelen. Het voorbije seizoen heb ik weinig weken gehad waarin ik geen pijn had, maar bij de Duivels loopt het goed. Ik probeer nu zo veel mogelijk minuten te maken. Zijn het er 50 oké, zijn het er 60 of 70 des te beter. Ik werk liever 70 goeie minuten af dan 90 middelmatige.”

Wat België hoopt te zien van Hazard is een referentiematch. Zijn invalbeurt van een halfuur tegen Denemarken (1-2) donderdag was al goed, maar iedereen verwacht een match zoals tegen Hongarije op het EK 2016. Toen dirigeerde de nummer 10 ons naar een 0-4-zege met een goal, een assist en twaalf geslaagde dribbels. Wervelend. Schudt hij nog eens zo’n prestatie uit zijn voeten of heeft Eden schrik om tegenstanders te provoceren met zijn dribbels? Angst om aangetrapt te worden en zich nog maar eens te blesseren? “Ik twijfelde nooit aan mijn talent. Ik kan een match beslissen als ik in vorm ben, maar ik moet het goeie gevoel terugkrijgen. Kijk, ik heb in mijn carrière al drie keer mijn enkel gebroken. Dat gewricht zal nooit meer hetzelfde zijn als tien jaar geleden, maar ik leer ermee omgaan. Net zoals ik moet aanvaarden dat tegenstrevers mijn enkel soms viseren. Dan moet ik maar intelligent genoeg zijn om dat te ontwijken. Sowieso denk ik in een match nooit aan wat kan gebeuren. Het zit in mijn spel om tegenstanders uit te dagen. Als ik te veel nadenk, voer ik die dribbels niet uit. Dus probeer ik mezelf te amuseren op het terrein. Druk leg ik mezelf trouwens nooit op. Die is wel enorm bij Real Madrid en ook bij de Duivels, maar ik schuif het van me af.”

Foto: BELGA

Niet rekenen

De match tegen Finland is alvast een leuke opwarmer. De Duivels zijn al zeker van hun ticket voor de 1/8ste finales en dus mag de handrem op. Alleen de groepswinst staat nog op het spel. “We moeten niet rekenen”, vervolgt Hazard. “We moeten gewoon beter worden en alleen wedstrijden spelen om te winnen. Dan zien we wel hoever we komen.”

België is wel weer wat meer favoriet voor dit EK nu onze kleppers De Bruyne, Witsel en Hazard weer fit zijn. Zeker omdat bleek dat de Fransen niet onfeilbaar zijn. Zet Hazard zijn geld in op België met alle toppers in de ploeg? “We zijn sterker met al onze spelers op het veld, ja. Andere jongens kunnen ook matchen beslissen – dat bewezen ze tegen Rusland –, maar Kevin, Axel en ikzelf brengen ervaring bij van het hoogste niveau. Als we alle drie op het juiste moment in vorm zijn, zijn we favoriet voor dit EK. Al hangt zo’n toernooi van veel details af.”

De honger is enorm. De aanvoerder van de Duivels zal alleen tevreden zijn als hij op 11 juli op het hoogste podium staat met de cup. “Als we de finale spelen en we verliezen, zal ik diep ontgoocheld zijn”, besluit Hazard. “Als ik persoonlijk nog een toptoernooi speel, maar we gaan eruit in de halve finales, dan zal het ook een mislukking zijn. Ik wil goed spelen, goals maken en mijn ploeg alles laten winnen. Pas dan zal ik tevreden zijn.”