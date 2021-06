De vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Finland: Michy Batshuayi in de spits en Dennis Praet op het middenveld?

Maandagavond werken de Rode Duivels hun laatste poulewedstrijd op het EK voetbal af. In Sint-Petersburg kijkt België Finland in de ogen, een puntje volstaat voor de Belgen om groepswinnaar te worden.

België heeft zijn ticket voor de achtste finale al op zak, maar de Rode Duivels zullen maar al te graag hun groep met het maximale aantal punten afsluiten. Bondscoach Roberto Martinez bevestigde eerder al dat Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Thibaut Courtois in de basis zullen staan.

Martinez twijfelt wel nog wie hij in de spits zal zetten: opnieuw Romelu Lukaku met het oog op de topschutterstitel, of toch maar Michy Batshuayi om Big Rom wat rust te gunnen? “We moeten vermijden dat Lukaku te veel minuten speelt, we zullen een evenwichtige beslissing moeten maken”, zei Martinez gisteren op de persbabbel. We vermoeden dus dat Batshuayi in de basiself zal verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Rode Duivels:

De verwachte basiself bij de Rode Duivels

Basisploeg: Courtois, Vermaelen, Boyata, Denayer, Trossard, Praet, Witsel, Chadli, E. Hazard, De Bruyne, Batshuayi

Invallers: Mignolet, Sels, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Dendoncker, Tielemans, Vanaken, Carrasco, Doku, Mertens, Benteke, Lukaku

Geblesseerd: T. Hazard, Castagne

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: T. Hazard

VERMOEDELIJKE OPSTELLING FINLAND:

Pukki (10) Pohjanpalo (20)

Lod (8) Kamara (6) Sparv (14)

Uronen (18) O’Shaughnessy (3) Arajuuri (2) Toivio (4) Raitala (22)

Hradecky (1)

Invallers: Joronen, Jaakkola, Väisänen, Lam, Ivanov, Hämäläinen, Alho, Schüller, Kauko, Jensen, Valakari, Lappalainen, Taylor, Forss, Soiri

Geblesseerd: niemand

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Kamara, Lod, O’Shaugnessy, Sparv