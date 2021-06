Twee muitende N-VA-burgemeesters tegen de rest

Boom -

De burgemeesters van Boom en Rumst vonden elkaar vorige week in hun verzet tegen deze editie van Tomorrowland. Allebei hebben ze een N-VA-lidkaart, maar wel met een heel ander profiel. Jeroen Baert (Boom) is een 53-jarige oud-CD&V’er die in 2000 al een eerste keer verkozen werd en het toen meteen tot schepen schopte. Daarna raakte hij in onmin met zijn partij. Zes jaar later kwam hij met een scheurlijst op en belandde hij even in de vergetelheid. Zijn terugkeer in 2012, als lijsttrekker van N-VA, was een schot in de roos. Met 11 van de 25 zetels en 1.595 voorkeurstemmen werd hij incontournable. Zes jaar later behaalde hij als zittende burgemeester exact één voorkeurstem meer (1.596), en een zetel minder. Een mager resultaat dat volgens de wijkcomités te danken was aan de ongebreidelde groei van Tomorrowland, waar de bewoners steeds meer lasten, en steeds minder lusten van ondervinden.