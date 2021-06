Opvallende boodschap van Gareth Bale, die zijn geloof in aliens uit:“Het bewijs is overal”

Opvallend moment tijdens een Q&A-sessie van het Britse Sky Sports: Gareth Bale werd gevraagd van waar hij zijn geloof in aliens haalt, en de Welshman had een duidelijk antwoord klaar.

“Het bewijs is overal, mensen moeten meer research doen. Ik ben er al jaren mee bezig. Natuurlijk is er veel valse info, maar de Amerikaanse overheid heeft niet zo lang geleden nog een paar afbeeldingen en video’s verspreid, waarop vliegende objecten te zien zijn die niet identificeerbaar zijn. Er zijn ook een paar programma’s over op Netflix, het is echt interessant. Het aantal keer dat er al UFO’s zijn gespot, dat kan niet allemaal vals zijn.

Bale maakt er ook zijn werk van om ploeggenoten te overtuigen van het bestaan van aliens, de ene keer met meer succes dan de andere. “Kane gelooft er nog steeds niet in, maar hij heeft er nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Joe Rodon (een ploeggenoot van Bale bij Wales, red.) heb ik wel al kunnen overtuigen, maar toch twijfelt hij nog een beetje”, aldus Gareth Bale.