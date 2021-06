Tegen die Finnen is het altijd wat: al 53 jaar en zeven duels kunnen Duivels niet winnen van EK-debutant

Finland speelt voor het eerst de eindronde van een groot toernooi. Behalve wat bekende namen als Jari Litmanen, Sami Hyypia en Hannu Tihinen zijn er maar weinig zaken die het land aan voetbal linken. Toch konden de Duivels sinds de 6-1-zege in 1968 geen wedstrijd meer winnen van Finland. In die zeven interlands was er telkens wat aan de hand.