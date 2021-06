Lichaam Jürgen Conings weggebracht

Aal het Dilserbos in het Limburgse Dilsen-Stokkem is zondagavond het lichaam van Jürgen Conings weggebracht, zo bevestigt de politie. De hele namiddag en avond zijn forensische speurders in de weer geweest rond de vindplaats van het lichaam van Conings. Zondagnacht en maandagochtend gebeurt dan een autopsie op het lichaam van Conings. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om zelfdoding door middel van een vuurwapen, meldde het federaal parket zondagavond aan het Dilserbos. Uit eerder vaststellingen van het labo en de wetsdokter blijkt dat het wel degelijk om het lichaam van de militair gaat.

Conings is gevonden in een gebied dat 150 meter buiten de eerder doorzochte zone ligt. Er is nog niet geweten hoelang het lichaam er lag, mede door het warme weer van afgelopen week.