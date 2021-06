Eindelijk tijd voor Hans Vanaken (om op de bank te zitten) bij de Rode Duivels?

België-Finland betekent een kans voor enkele spelers die nog niet in actie kwamen om minuten te pakken op het EK. Ook Hans Vanaken hoopt dat hij tegen Finland zijn debuut kan vieren in een groot toernooi. Al zou het voor de Club-speler ook al een primeur zijn als hij op het wedstrijdblad geraakt.

In Rusland was hij de enige Rode Duivel die op de tribune moest plaatsnemen. Nochtans waren met Axel Witsel en Kevin De Bruyne twee middenvelders in België achtergebleven. In Denemarken kreeg Hans Vanaken het gezelschap van Nacer Chadli. De onfortuinlijke Timothy Castagne was de derde man die ontbrak. Tegen de Finnen zijn diezelfde Castagne en Thorgan Hazard er al zeker niet bij. Valt de keuze opnieuw op Vanaken om als enige van de fitte spelers gepasseerd te worden? Of kan hij deze keer wel op de bank zitten en van een invalbeurt dromen?