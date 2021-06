In 1992 trapte Kim Vilfort Denemarken naar Europese titel, terwijl dochter voor leven vecht: “Doe maar gewoon, zeiden de dokters. Dus voetbalde ik”

Ze doen álles anders, de Denen op het EK in 1992. Geen voorbereiding, eten bij de McDonald’s, minigolf als training en vrouwen op de kamer. Toch worden ze na een goal van Kim Vilfort Europees kampioen. Een sprookje? Niet helemaal. Drie decennia voor Christian Eriksen beleeft Denemarken ook dan een drama op het EK. Terwijl Vilfort zichzelf de geschiedenis intrapt, vecht ver van de camera’s zijn 6-jarige dochter Lile vergeefs voor haar leven. Vader Kim Vilfort, de tragische EK-held, vandaag: “De dokters zeiden dat we zo normaal mogelijk moesten doen. Dus voetbalde ik.”

Of we hem over het EK in Zweden kunnen spreken? Een kleine duizend kilometer verderop, in de buurt van Kopenhagen, horen we een 58-jarige man aarzelen. Het heeft weinig moeite gekost zijn telefoonnummer ...