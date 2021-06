Weer. Veel bewolking met perioden van regen

Maandagochtend regent het op vele plaatsen matig en aanhoudend. Later overdag is er doorgaans veel bewolking met perioden van regen, maar hier en daar ook enkele fikse buien of onweer. Dat meldt het KMI.

In de loop van de namiddag verschijnen er ook opklaringen vanaf het zuiden. De maxima liggen tussen 16 graden aan zee en 22 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait overwegend matig en aan zee vaak vrij krachtig uit noordoostelijke richtingen. In het zuidoosten is de wind eerder zwak uit veranderlijke richtingen.

Maandagavond en -nacht is het eerst wisselend bewolkt met hier en daar een bui, die nog onweerachtig kan zijn. Later in de nacht wordt het op de meeste plaatsen waarschijnlijk zwaarbewolkt met meer buien. De minima liggen tussen 10 en 14 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige noordoostelijke wind.

Dinsdag

Dinsdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen en buien, die in het oosten van het land gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden. Er waait op de meeste plaatsen een strakke en matige, aan zee een vrij krachtige, wind uit noord tot noordoost. In de Ardennen wordt de wind overwegend zwak en veranderlijk.

Rest van de week

Woensdag is er nog meestal veel bewolking met hier en daar een bui. De maxima wijzigen nauwelijks en schommelen van 15 of 16 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 20 graden in Belgisch Lotharingen. Er staat een zwakke tot overwegend matige noordelijke wind.

Donderdag blijft het overwegend droog met een afwisseling van opklaringen en bewolkte perioden. Het wordt opnieuw iets zachter met maxima tussen 17 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 22 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit noord, en krimpt naar west tot noordwest.

Vrijdag lijkt het opnieuw wisselvallig te worden met buien vanaf de kust. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.

Tijdens het weekend wordt het wisselend bewolkt en lijkt het overwegend droog te blijven, al kunnen er lokaal nog enkele buitjes vallen. De maxima in het centrum zouden rond 22 of 23 graden liggen.