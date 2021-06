Vlaanderen zet stap in hogere verloning personeel kinderopvang

Er komt een hogere onkostenvergoeding voor onthaalouders, een verdere gelijkschakeling van de subsidies voor opvanginitiatieven die een inkomensgerelateerde prijs vragen en een eenmalig budget van 300 euro voor onthaalouders en zelfstandige medewerkers. Het gaat om een investering van 14 miljoen euro in de kinderopvangsector.

Zo krijgen de onthaalouders die met een onkostenvergoeding werken (retroactief) vanaf 1 april 2021 1,7 procent meer. Daardoor stijgt hun vergoeding naar 21,55 euro per dag per kind. De maatregel kost de Vlaamse regering 1,7 miljoen euro.

Daarnaast wordt een volgende stap gezet in de verdere gelijkschakeling van de subsidies, een operatie die al langer aan de gang is om de historisch gegroeide verschillen in de sector weg te werken. Zo gaat het laagste subsidiebedrag met 6 procent omhoog. Een hogere subsdie betekent ook automatisch hogere lonen voor de kinderbegeleiders. Ook die maatregel gaat retroactief in vanaf 1 april 2021. De Vlaamse regering voorziet 10,1 miljoen euro voor de ingreep.

En tot slot krijgen zelfstandige medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang een éénmalige premie van 300 euro. Ook voor onthaalouders is een eenmalige onkostenvergoeding van 300 euro voorzien. Die maatregel kost de Vlaamse regering 2,1 miljoen euro.