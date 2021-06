Federaal procureur Frédéric Van Leeuw na vondst lichaam Jürgen Conings: “Doodsoorzaak waarschijnlijk zelfmoord met vuurwapen”

Naar de doodsoorzaak van Jürgen Conings werd zondagnacht en maandagmorgen een autopsie gedaan. “Hoe lang het lichaam daar al lag, weten we niet. Het was vorige week heel warm, wat maakt dat we dit niet meteen kunnen zeggen” zei federaal procureur Frédéric Van Leeuw. “Dat zullen de wetenschappers verder moeten onderzoeken. Het onderzoek gaat verder, er moeten nog een aantal vaststellingen gedaan worden.”

“We hebben lang gezocht, en we willen iedereen die in deze zeer moeilijke omstandigheden heeft gezocht bedanken”, sloot Van Leeuw gisterenavond een persconferentie af. “Het is eerst en vooral een menselijk drama, dat wil ik benadrukken naar de familie toe. We hebben er alles aan gedaan om hem levend terug te vinden.”