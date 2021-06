Brit hackt beveiligingscamera’s van gezinnen voor naaktbeelden kinderen

De Spaanse politie heeft in Benidorm een man opgepakt die de beveiligingscamera’s hackte van 70 gezinnen om naaktbeelden van kinderen te verzamelen. Daarna verspreidde de verdachte de beelden onder pedofielen.

De pedofiel maakte slachtoffers in de UK, maar ook in de VS, Canada en Brazilië. Door de beveiligingscamera’s van 70 gezinnen te hacken, verzamelde hij 1000 naaktbeelden van kinderen. Hij verkocht de beelden voor bitcoins via allerlei duistere websites.

De verdachte werkte in Spanje als leraar Engels en als kinderoppas. Zeker een van de beelden die de politie aantrof op zijn computer maakte hij zelf tijdens een van zijn opdrachten. De Brit kwam als minderjarige al in contact met het gerecht voor misbruik van kinderen.