Armeense premier Pasjinjan winnaar van parlementsverkiezingen

De partij van huidig Armeens premier Nikol Pasjinjan heeft de vervroegde parlementsverkiezingen in het Kaukasusland gewonnen. Het overwicht van Burgercontract, de partij van Pasjinjan, was volgens de volledige resultaten zelfs verrassend groot. De partij kreeg 54 procent van de stemmen, tegenover 21 procent voor Pasjinjans uitdager en oud-president Robert Kotsjarian.

De zege van Pasjinjan betekent onder meer dat de met Azerbeidzjan gesloten wapenstilstand over de betwiste regio Nagorno-Karabach standhoudt. Na 44 dagen oorlog en meer dan 6.000 doden ging die wapenstilstand begin november in.

In eigen land kwam het tot straatprotesten waarin het aftreden van de premier geëist werd, omdat het vredesakkoord betekent dat Armenië de controle over grote delen van Nagorno-Karabach moet overgeven aan de aartsvijanden uit Azerbeidzjan. Onder druk van die protesten had Pasjinjan nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Hij weigerde afgelopen maanden op te stappen, en hield vol het land zelf uit de crisis te willen leiden.

De partij van Kotsjarian liet in een reactie weten die resultaten te betwisten en spreekt over gevallen van fraude. In een verklaring liet het blok weten de verkiezingsuitslag niet te erkennen, tot signalen over fraude zijn onderzocht.

Volgens de enige beschikbare peiling zou het een nek-aan-nekrace worden tussen Pasjinjan en Kotsjarian. Waarnemers verwachten nieuwe protesten of zelfs rellen na een bijzonder polariserende campagne.

De fluwelen revolutie bracht Pasjinjan in het voorjaar van 2018 aan de macht, dankzij zijn belofte om de gecorrumpeerde elites die de leiding hadden in deze kleine Kaukasusstaat te verjagen. Zijn populariteit kreeg echter een forse knauw door de mislukking van de laatste oorlog om Nagorno-Karabach.