De dood van Jürgen Conings leek haast een startschot voor de wildste complottheorieën en politieke recuperatie door Vlaams Belang. “Die zou geen zelfmoord plegen. Hij is omgebracht.”

Het federaal parket bevestigde ­zondagavond dat het lichaam dat ­gevonden werd in het Limburgse Dilserbos wel degelijk dat van Jürgen Conings is. Maar in de Telegram-steungroepen ‘Als 1 man achter Jürgen ...