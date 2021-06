Belgische anticonceptiepil te koop in de VS

Estelle, de anticonceptiepil van het Belgische Mithra, is commercieel gelanceerd in de Verenigde Staten. Dat kondigt De Luikse farmareus maandag aan. De pil wordt er verkocht onder de merknaam Nextstellis.

Het middel kreeg in april de goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA voor verkoop in de VS. De VS zijn wereldwijd de grootste farmaceutische afzetmarkt. Minstens 10 miljoen vrouwen gebruiken er dagelijks een vorm van gecombineerde hormonale anticonceptie op basis van oestrogeen en progesteron, goed voor een markt van zowat 3 miljard euro per jaar. “Mithra is opgetogen om de commercialisering van Nextstellis te zien in ‘s werelds grootste farmaceutische markt. De lancering van Nextstellis vandaag betekent een nieuw tijdperk in anticonceptie, en we zijn er trots op een rol te kunnen spelen in de ondersteuning van vrouwen en hun zorgverstrekkers in hun contraceptieve keuzes”, zegt CEO Leon Van Rompay.

Estelle kreeg afgelopen voorjaar ook al groen licht van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. De pil zal in deze contreien verkocht worden onder de naam Drovelis.