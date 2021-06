Erika Vlieghe denkt dat we volgende winter best opnieuw mondmaskers dragen

Viroloog Erika Vlieghe denkt dat we volgende winter best de maatregelen heroverwegen wat betreft het ontvangen van mensen binnenshuis en het dragen van de mondmaskers.

Vlieghe zei dat maandagochtend in het programma ‘Il faut qu’on parle’ van DH Radio. Daarin zei ze dat ze bang is dat we zo snel versoepelen. “Ik begrijp dat het beleid met bepaalde zaken rekening moet houden, maar we zullen blijven wijzen op situaties die niet veilig zijn”. Volgens Vlieghe kunnen we met de totale opheffing van de maatregelen beter wachten tot het einde van volgende zomer, dus in 2022. “We moeten dit virus op een duurzame manier beheersen en niet alleen in de zomer”, benadrukt ze. Ik denk dat we in de winter bepaalde maatregelen zullen moeten heroverwegen, zoals het dragen van een mondkapje en de regels binnenshuis”. Ook benadrukte de deskundige het belang van langetermijnmaatregelen zoals ventilatie.