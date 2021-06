Harry stemde in met interview met Oprah binnen de 24 uur nadat hij zijn militaire titels verloor

Volgens de Britse tabloidkrant The Sun stemde Harry en Meghan in met het interview met Oprah Winfrey nadat Harry zijn militaire titels verloor.

Tot nu werd gedacht dat hij wraak nam op de Britse koninklijke familie omdat prins Charles had gezegd dat Archie geen prins zou worden als Harry zich terugtrok. Maar volgens The Sun was Harry nog teleurgestelder toen hij vernam dat hij zijn militaire eretitels kwijt zou spelen waar hij erg trots op was. Nog geen 24 uur later was het contract voor het interview met Oprah Winfrey getekend. Enkele dagen later volgde het interview al.

Op 1 juli moet Harry zijn broer William opnieuw onder ogen komen. Dan onthullen ze samen het standbeeld voor hun moeder Diana op Kensington Palace. Harry moet minstens vijf dagen voor de onthulling terug zijn in het Verenigd Koninkrijk en een negatieve coronatest afleggen. Het paleis zet zich schrap voor een gespannen sfeer, ondanks het feit dat de broers uit respect voor hun moeder een wapenstilstand hebben ingeroepen.

Er zijn momenteel geen plannen voor Harry om zijn vader te ontmoeten in de dagen dat hij in de UK vertoeft.