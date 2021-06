Bromfietser komt om het leven bij dodehoekongeval met vrachtwagen

Harelbeke - Een bromfietser heeft maandagmorgen het leven gelaten bij een dodehoekongeval op de grens van Harelbeke met Bavikhove. Op de rotonde van de Bavikhoofsestraat met de Rijksweg kwam de man onder de wielen van de afslaande trucker terecht. Hij overleed ter plaatse.

Het tragische ongeval gebeurde rond 7.30 uur toen zowel de vrachtwagen als de bromfietser uit de richting van “de koperen ketel” kwam. Vanuit de Bavikhoofsestraat reden ze allebei de rotonde aan de Rijksweg en de Overleiestraat op. “Het gaat om een typisch dodehoekongeval”, zegt een automobiliste die ook aan de rotonde was en het ongeval zag gebeuren. “Wellicht wilde de bromfietser rechtdoor rijden, maar de vrachtwagen sloeg af naar rechts. De bromfietser kwam onder alle wielen terecht.”

De vrouw zette zich aan de kant om het slachtoffer te helpen en intussen was ook al de vrachtwagenchauffeur, die onderweg was met een aanhangwagen met lange betonnen liggers, gestopt. “Waarschijnlijk was hij gealarmeerd door anderen die het zagen gebeuren”, zegt de vrouw. “Ook ik heb nog getoeterd.”

De chauffeur probeerde de bromfietser nog van onder zijn vrachtwagen te halen om hem te reanimeren in afwachting van de ambulance en mug. Ook zij deden nog een poging, maar dat mocht niet meer baten, de man stierf ter plaatse. De trucker was enorm aangeslagen door het drama en werd getroost door een collega die naar Harelbeke kwam. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse, die iets voor 10 uur kon starten met de omstandigheden te onderzoeken.

“Vermoedelijk gaat het om een dodehoekongeval ter hoogte van de rotonde, maar dat moet nog nader worden onderzocht”, zo klinkt het bij de politie. “Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.” Omdat het om een gerechtelijk onderzoek gaat, kan de politie nog niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer.

(Geoffrey Sabbe)