Amerika weigert vooralsnog wie met AstraZeneca geprikt is: “Vaccindiscriminatie moet stoppen”

Zijn Belgen die met AstraZeneca zijn geprikt, welkom in de Verenigde Staten? Het vaccin is daar niet goedgekeurd, en wie het wel heeft gekregen, wordt toch beschouwd als niet-gevaccineerd. De “vaccindiscriminatie” moet worden opgelost zodra het reisverkeer over de oceaan weer wordt toegelaten, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Er is geen enkele reden voor de Amerikanen om AstraZeneca niét te erkennen.”