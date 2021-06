Na grote consternatie eerder deze maand: moet gewraakte rechter in Reuzegom-zaak rond dood Sanda Dia opstappen?

In Antwerpen wordt deze namiddag gedebatteerd over de gewraakte rechter Ilse Lommelen. Mag de Hasseltse rechtbankvoorzitter aanblijven en binnenkort een oordeel vellen over het lot van de 18 Reuzegommers die betrokken zijn bij de dood van schacht Sanda Dia (20)? Of moet ze opstappen omdat ze juridisch uit de bocht ging?