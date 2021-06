Voor 11 miljoen euro aan gestolen Italiaanse aardewerk teruggevonden in Antwerpen

Bijna 800 archeologische artefacten en stukken aardewerk die illegaal opgegraven werden in Italië, zijn aangetroffen bij een kunstverzamelaar in Antwerpen. De stukken hebben een geschatte totaalwaarde van 11 miljoen euro. Ze zijn nu overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten.

Het onderzoek ging in 2017 van start en werd uitgevoerd door een eenheid van de Italiaanse carabinieri die gespecialiseerd is in cultureel erfgoed. Die kwam een Belgische verzamelaar op het spoor die in het bezit bleek van een zeldzame Dauniaanse grafsteen, die eerder in Parijs en Genève tentoongesteld werd.

De Italiaanse autoriteiten werkten voor hun onderzoek samen met de Antwerpse parket en de federale gerechtelijke politie Antwerpen. Bij de verzamelaar werden uiteindelijk honderden illegaal opgegraven en verkregen artefacten en stukken aardewerk uit de periode tussen 600 en 300 voor Christus aangetroffen. Het gaat om erg zeldzame Apulische kunst.

Alle stukken zijn inmiddels teruggebracht naar Italië, ondanks pogingen van de verzamelaar om de overdracht tegen te houden. In Italië zal de collectie verder onderzocht worden door archeologen.