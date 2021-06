Ligt mijn haar goed? Sanctie voor Chileense spelers na bezoek van kapper

Enkele Chileense spelers, waarvan de naam niet werd bekendgemaakt, hebben een sanctie gekregen voor het overtreden van de strenge coronaregels tijdens de Copa América in Brazilië. De spelers nodigden een kapper uit in hun bubbel.

De Chileense voetbalbond (FFC) maakte maandag bekend dat enkele spelers een boete kregen. Het incident overschaduwt de voorbereiding van de Chilenen op de topper van maandag tegen Uruguay.

Volgens het Spaanse Marca vertelde Chileense voetbalbond niet alles. Er zouden ook op z’n minst vijf spelers gestraft zijn voor het uitnodigen van verschillende vrouwen in het teamhotel. Dat werd niet bevestigd door de federatie.

Intussen werden alle leden van de Chileense bubbel opnieuw getest. Ze legden allen een negatieve PCR-test af. Vier van de tien deelnemende teams aan de Copa América kreeg al te maken met coronabesmettingen. Ook bij Chili raakte al één teamlid besmet.

De 47ste editie van de Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, werd net als het EK in Europa met een jaar verschoven door de coronapandemie. Aanvankelijk zouden Argentinië en Colombia het toernooi organiseren, maar die landen haakten vorige maand door de gezondheidscrisis af. In allerijl moest de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL op zoek naar een vervanger en dat werd Brazilië, hoewel ook in dat land de coronapandemie nog volop woedt. Er kwam dan ook veel kritiek op de beslissing.

Chili, dat de Copa America won in 2015 en 2016, heeft voorlopig vier punten uit twee wedstrijden.

(belga)