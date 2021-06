Nederland kleurt rood op kaart met reisbestemmingen, Italië grotendeels groen

Vanaf woensdag kleuren Nederland, vier Spaanse regio’s, drie Zweedse regio’s en een aantal Franse overzeese gebieden rood op de kaart met reisbestemmingen die het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) elke week bijhoudt.

Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Finland, Hongarije, Polen, Slowakije en San Marino worden groene reisgebieden. Duitsland, Denemarken, Kroatië en Noorwegen kleuren groen, met uitzondering van een aantal oranje regio’s. Behalve het eiland Madeira, dat een oranje kleurcode meekrijgt, is Portugal een groen reisgebied. Griekenland en Italië kennen geen rode reisgebieden meer, maar kleuren groen, met uitzondering van een aantal oranje regio’s, zoals de eilanden Kreta en Sicilië. Letland, Slovenië, Monaco, Andorra worden oranje reisgebieden. Cyprus, Estland, Ierland, Luxemburg, Lichtenstein, Vaticaanstad blijven oranje reisgebieden. Zweden kleurt oranje, behalve Småland, Norra Mellansverige en Övre Norrland, die een rode kleurcode meekrijgen.

LEES OOK. OVERZICHT. Alle info per vakantieland: welke regels gelden er nu? Wat is er open? En moet je in quarantaine? (+)

In Spanje krijgen de regio’s La Rioja, Aragón, Castilië-La Mancha en Andalusië een rode kleurcode mee. Het Franse vasteland kleurt oranje, maar die kleurcode geldt niet voor een aantal overzeese gebieden. Het zuidelijkste departement van het eiland Corsica en het Caraïbische eiland Martinique kleuren groen. Het overzeese departement Frans-Guyana (in Zuid-Amerika), het eiland Réunion (in de Indische Oceaan), de eilandengroep Frans-Polynesië (in de Stille Oceaan), het noordelijke deel van het Caraïbische eiland Sint-Maarten en het Caraïbische eiland Saint-Barthélemy kleuren dan weer rood.

Voor de landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone verandert er niet veel. Alle derde landen kleuren rood. Japan sluit woensdag aan bij de groene reisgebieden Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea en Israël. Thailand kleurt niet langer rood, maar oranje.