Hannu Tihinen (ex-Anderlecht) zette Finland als technisch directeur op de voetbalkaart: “Finnen zijn nooit bang”

Hij was een van de weinige ploegmaats voor wie Vincent Kompany een grenzeloos respect en bewondering had. Vandaag is hij een drijvende kracht achter de revolutie in het Finse voetbal. Voormalig Anderlecht-verdediger Hannu Tihinen (44) weegt de kansen van zijn team tegen de Belgen af. “Finnen zijn nooit bang. Zelfs niet van Romelu Lukaku.”