Burgemeesters niet van plan om in te binden over Tomorrowland: “Wij zijn geen zatte nonkels die dit op één avond hebben beslist”

Om 15 uur worden de burgemeesters van Rumst en Boom bij Vlaams minister-president Jambon verwacht. Samen met de ministers Bart Somers en Annelies Verlinden wil hij hen overtuigen om Tomorrowland toch te laten doorgaan. Maar voorlopig houden zij voet bij stuk.

“Natuurlijk gaan we in op de uitnodiging voor dit overleg”, zegt Jurgen Callaerts, de burgemeester van Rumst (N-VA). “Wij zullen luisteren wat de regering te zeggen heeft. Al zie ik wel niet in wat er veranderd is tegenover donderdag, toen we de beslissing hebben genomen om Tomorowland geen vergunning te geven.”

Om 15 uur wordt Callaerts samen met zijn collega van Boom, Jeroen Baert, op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verwacht. Naast Jambon zelf zullen daar ook Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD), federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en de Antwerpse gouverneur Cathy Berx aanwezig zijn.

De precieze rol van Berx is nog niet duidelijk, maar alle andere aanwezigen zullen in ieder geval proberen om de burgemeesters te overtuigen het dancefestival toch te laten doorgaan. Dat dit niet gemakkelijk wordt, beseffen de ministers zelf ook, zo is binnen de Vlaamse regering te horen. Wettelijk hebben de burgemeesters hierin ook het laatste woord.

“Hopelijk luisteren ze ook naar ons”

Het festival was gepland op het laatste weekend van augustus en het eerste weekend van september in De Schorre in Boom, op de grens met Rumst. Maar de burgemeesters vrezen dat hun politiekorpsen de controle op de coronacertificaten niet aankunnen en de openbare orde niet kunnen garanderen. Ook voor de verspreiding van het virus vinden ze een evenement met 75.000 mensen nog te vroeg – daarin gesteund door de virologen – al is het wettelijk wel mogelijk.

“Nu lijkt het alsof wij twee zatte nonkels zijn die dat op één avond hebben beslist”, zegt burgemeester Callaerts. “Maar wij zijn niet over één nacht is gegaan. Hier zijn vier weken van analyses en overwegingen aan voorafgegaan. We zullen aan de regering ook toelichten wat die overwegingen zijn. Wij zullen naar hen luisteren, ik hoop dat zij ook naar ons gaan luisteren.”

