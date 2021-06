Nu ook laatste wapen van Jürgen Conings gevonden

Dilsen-Stokkem - In het Dilserbos is maandagmiddag de zoekactie afgerond nadat militairen het machinegeweer van Jürgen Conings terugvonden. De P90 werd zondag niet meteen aangetroffen in de buurt van het lichaam van de militair. Daarom vond er vandaag nog een zoekactie plaats in de onmiddellijke omgeving en intussen is het wapen wel gevonden. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

Alle veiligheidsmaatregelen, die in Limburg van kracht waren sinds de vermissing van Jürgen Conings, zijn opgeheven, nadat zondag bekend was geraakt dat zijn stoffelijk overschot was aangetroffen in het Dilserbos (Dilsen-Stokkem), onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat heeft de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters maandag bevestigd. “OCAD heeft mij zondagavond laten weten dat er geen imminente dreiging meer was. Daarom zijn ook alle maatregelen beëindigd,” aldus Lantmeeters.

Het lichaam van Conings werd zondagmorgen al gevonden door burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) van Maaseik. Die rook rond 10 uur tijdens een mountainbiketochtje door het Dilserbos plots een penetrante lijkgeur. Hij verwittigde zonder het lichaam te zien de politie.

Samen met de politie daagde rond halftwaalf ook jager Leonard Houben (46) op aan de plek. Ook hij had er eerder die ochtend een lijkgeur geroken bij het fietsen, maar hij dacht aan een geschoten ree en was na een bezoek aan een vriend teruggekeerd. De jager kon de oorsprong van de lijkengeur niet onmiddellijk traceren. “Ik ben zigzaggend door de varens gestapt”, vertelt hij. “Metertje per meter. De ene keer rook ik het wel, dan weer niet. Na 50 meter struikelde ik over zijn voet.”

Met de vondst van het lijk kwam een einde aan een wekenlange klopjacht, waar honderden mensen bij werden ingezet. Officieel een onderzoek naar terreur, onder leiding van het federaal parket, en dat gevoerd werd door een twintigtal leden van de cel terrorisme van de Antwerpse federale gerechtelijke politie.

Ze kregen bijstand van de cel vermiste personen van de federale politie, de lokale politie, én het leger. Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) vertelde vorige week in het parlement dat 150 militairen vrijgemaakt waren voor het onderzoek, een helikopter en een drone. Kostprijs: 650.000 euro.

Later maandagnamiddag geeft het federale parket nog informatie vrij over de resultaten van de autopsie op Jürgen Conings.

