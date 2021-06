Orakelende kat voorspelt overwinning voor Rode Duivels tegen Finland

Bij elk groot voetbaltoernooi staat er een orakel op om de wedstrijden te voorspellen. Onder meer een octopus, parkieten en pinguïns passeerden al de revue. Sinds 2017 doet ook Achilles de kat zijn duit in het zakje. En maandagavond ziet de dove kater een overwinning voor de Rode Duivels tegen Finland.

Het dier is een van de tientallen muizenvangers in de Hermitage in Sint-Petersburg, maar klust bij als waarzegger tijdens het WK en EK. Dit jaar voorspelde Achilles onder meer winst voor Italië tegen Turkije en een overwinning voor de Belgen tegen Rusland. Maar de kat sloeg de bal mis door Polen als winnaar te kiezen toen het Poolse elftal tegen Slovakije speelde. Die match wonnen de Slovaken met een tweede doelpunt in de 69ste minuut.

De voorspellingen van de kat worden gemaakt door de etensbak bij de vlag van de winnende ploeg te kiezen. Maandag vond Achilles het eten bij de Belgische driekleur het lekkerst, waardoor de Rode Duivels als winnaar uit de bus komen. Al is dat natuurlijk geen reden om vanavond niet te supporteren voor Courtois en co. De Belgen hebben tegen Finland genoeg aan een puntje om groepswinnaar te worden.