Vingerwijzen, maar niet met gelijke wapens: N-VA haalt grof geschut boven in PFOS-dossier

De onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht is nog niet van start gegaan, maar nu al wijzen de betrokken partijen allemaal met de vinger naar elkaar. De N-VA haalt daarbij het grof geschut van stal. De burgemeester van Zwijndrecht, Joke Schauvliege, Henny De Baets: allemaal worden ze met de rug tegen de muur geplaatst. Handigheid daarbij is dat die drie hun dossier helemaal niet op orde hebben.