Vital Borkelmans reageert op ontslag als bondscoach van Jordanië: “Volgende opdracht liever dichter bij huis? Zeker niet”

Op 16 juni raakte bekend dat Vital Borkelmans ontslagen was als bondscoach van Jordanië. Borkelmans was sinds 2018 aan de slag in het Midden-Oosten, maar een 1-0-nederlaag tegen Australië in de WK-kwalificatiecampagne kostte hem de kop. Tijdens onze Grote Rode Duivels-show reageerde Borkelmans voor het eerst op zijn ontslag. “Alles is correct afgehandeld.”

“Ik zat in Koeweit en de prins Ali, mijn baas en vriend, had mij gezegd van dat de samenwerking stopte”, legt de voormalig assistent van Marc Wilmots bij de Rode Duivels uit. “Ik had nog een contract voor 18 maanden, maar hij had dus besloten om de samenwerking te stoppen. Ik heb dat aanvaard en samen hebben we de vergoedingen. Zowel voor Stephan (Van der heyden, de assistent van Borkelmans, red.) als voor mij. Ik heb er drie schitterende jaren gehad met de ploeg en mooie resultaten neergezet. Maar je weet dat er als trainer een dag komt waarop ze niet tevreden zijn.”

Al nieuwe aanbiedingen

In de Midden-Oosten worden trainers en spelers naar goede gewoonte goed betaald, maar Borkelmans wilde niet te diep ingaan op zijn ontslagvergoeding. “De kamelen die ik heb gekregen, heb ik een beetje verder in de wei gezet”, lacht hij. “Nee, serieus. Alles is heel proper afgehandeld. Ze hebben mij uitbetaald zoals het hoort. Ik ben op mijn gemak nu. Ze hebben hun woord gehouden.”

Ook over een volgende job als coach wilde hij niet verder uitweiden. “Ik heb al een paar aanbiedingen op zak, maar ik heb gekozen om nog even te wachten, een paar maanden. Ik ben weinig thuis geweest de afgelopen tijd dus ik wil even wat tijd met mijn familie tijd doorbrengen. Of de volgende opdracht dichter bij huis zal zijn? Nee, dat hoeft zeker niet.”

Foto: AFP

Tot slot liet Borkelmans als ex-assistent-bondscoach nog even zijn licht schijnen op de Rode Duivels. “Romelu Lukaku straal zoveel vertrouwen uit. Ik herinner mij nog dat hij na elke training zijn traptechniek wilde oefenen. Elke dag opnieuw zo’n kwartier, na de training. Dan kwam hij naar binnen en schoot richting doel, zoals hij dat tijdens wedstrijden zo vaak doet.”

Borkelmans heeft nog steeds geregeld contact met Marc Wilmots, al discussiëren ze dan weinig over de Rode Duivels. “We hebben het niet over de keuzes van Martinez. We laten coaches coachen. Als we bellen gaat het over de familie, over de toekomst. We zijn heel fier op de Duivels, wat ze al hebben gebracht. Daar hebben wij toch ook een heel stuk in bijgedragen.”

“Wat ik tot nog toe van het EK vind? Mijn moment van het EK is Kjaer die Eriksen redt. Zo’n koelbloedigheid. Zorgen dat zijn ploegmaats een kring rond Eriksen vormen, Eriksen zelf redden. Straf dat hij daar allemaal aan dacht.”