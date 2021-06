Verstopt in sauna, douche of tuin van ambassade van Qatar: bezoekers lockdownfeestjes in familievilla gestraft, miljonairsdochter mogelijk naar de cel

Sint-Genesius-Rode -

Lara M., een miljonairsdochter die twee grootschalige lockdownfeestjes in een villa in Sint-Genesius-Rode organiseerde in november van vorig jaar, riskeert een celstraf van 3 maanden en een boete van 4000 euro. De feestvierders mochten kiezen tussen een geldboete of een werkstraf.